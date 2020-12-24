Движение по основным крупным магистралям Харькова вечером 24 декабря значительно осложнено. Отметим, что сегодня многие коллективы проводят празднование Нового года.

В частности, по состоянию на 16.00 почти стоит центр города - Сумская, Пушкинская и прилегающие улицы, а также улицы вокруг площади Свободы. Очень серьезные заторы на Клочковской и проспекте Науки, а также Космической, Новогородской, Культуры. Осложнено движение Московском проспекте, проспекте Гагарина, Плехановской, Полтавском шляхе, Гольдберговской, Молочной, отдельных участках Академика Павлова и Салтовского шоссе и так далее.Водители в Сети отмечают, что сегодня ситуация на дорогах сложнее, чем была вчера, когда из-за траурных мероприятий почти целый день был перекрыт центр города.