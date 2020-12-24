Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Три районных подразделения Харьковской области получили новые аварийно-спасательные автомобили22 декабря в Харьковской области было передано три новых аварийно-спасательных автомобиля легкого типа САРМ-Л на базе шасси Ford Ranger. Они были закуплены и переданы в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, пополнив материально-техническую базу пожарно-спасательных подразделений Лозовского и Красноградского районов области, а также Киевского района города.Данный спецтранспорт предназначен для обеспечения действий спасателей при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проведение мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Всего в этом году благодаря госпрограмме спасатели Харьковщины получили 8 таких автомобилей», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.