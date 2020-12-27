Новогодняя елка может принести в ваш дом не только радость, но и большие неприятности. Неоднократно нарядная лесная красавица становилась причиной пожаров и даже гибели людей. Как не омрачить любимый праздник, разбирался «Вечерний Харьков».



Никаких кустарных изделий!

Новогоднее утро началось с пожара

Ставьте елку в полуметре от батарей



Что делать, если елка загорелась

До Нового года осталось совсем немного. На улице все чаще можно встретить спешащих домой харьковчан в обнимку с пушистой елкой. А на рынках и в супермаркетах идет бойкая торговля новогодней мишурой и елочными украшениями.На лотке возле станции метро женщина выбирает электрическую гирлянду.– Приценилась в супермаркете – дорого. А здесь вполне по карману, – признается она. – Только вот сопроводительных документов к ней нет. Лишь какая-то бумажка – не по-нашему написано. Ну да ладно, как в розетку включить и на елку повесить, я и без инструкции разберусь.Однако такая, казалось бы, безобидная вещь, как елочная гирлянда, способна принести в дом настоящую беду.Специалисты предупреждают: электрические гирлянды, а также хлопушки, петарды, бенгальские огни нужно покупать исключительно в магазинах, желательно специализированных.– Посмотрите, какие документы прилагаются к электрооборудованию. Должен быть паспорт на изделие, в котором написано, что оно прошло испытание, указаны напряжение, срок годности, разрешенные места для использования и т.д. А когда вы на лотке купите электрическую гирлянду, на которой вместо инструкции какая-то бумажка висит, никто не даст гарантии ее безопасности, – говорит начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. – Обратите внимание, чтобы гирлянда подключалась через трансформатор (блок питания), понижающий напряжение. Некачественное изделие может привести к коротким замыканию, возгоранию и пожару.В Службе пожарной безопасности и гражданской защиты АТ «Харьковоблэнерго» добавляют: украшать елку можно только гирляндами промышленного производства.– Обязательно проверьте исправность электрического провода, его изоляцию. Следует всегда помнить: хвоя – легковоспламеняющийся материал. Если вы заметили какую-то неисправность – появилось мигание ламп, искрение, сильное нагревание провода – немедленно выключите гирлянду, – рекомендуют в Службе пожарной безопасности и гражданской защиты АТ «Харьковоблэнерго». – Уходя из дома, вынимайте вилку елочных гирлянд из розетки и не оставляйте без присмотра елку с включенными, пусть даже качественными, гирляндами.Специалисты категорически не советуют украшать елку целлулоидными, бумажными и другими легковоспламеняющимися игрушками, ватой, а также использовать для праздничной иллюминации свечи и бенгальские огни.– Дома вообще категорически запрещено использовать бенгальские огни, хлопушки, различные пиротехнические изделия и фейерверки. Нельзя демонстрировать внутри зданий разнообразные световые эффекты с помощью химических и других пожароопасных веществ. Искры от них могут зажечь хвою, бумагу, вату, одежду людей, – говорят пожарные.В качестве примера, демонстрирующего, к чему может привести использование некачественной или неисправной электрической гирлянды, Игорь Лупандин вспомнил случай, который произошел новогодним утром 2020 года. В семь часов утра спасателям сообщили о пожаре в девятиэтажке на Краснодарской улице в Немышлянском районе. На место отправился дежурный караул в составе двух отделений с автоцистернами и лестницей.– Подъехав к дому, ребята увидели, что из окна квартиры на шестом этаже валит густой дым, а мальчик-подросток стоит на балконе и зовет на помощь, – рассказывает Игорь Лупандин. – Немедленно развернули пожарную лестницу, забрались на балкон и спустили 14-летнего мальчика на землю.В это время другая бригада спасателей отправилась на разведку в окутанную дымом квартиру.– Там они обнаружили мать спасенного подростка, – продолжает Игорь Лупандин. – 44-летняя хозяйка квартиры наглоталась дыма и с трудом стояла на ногах. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи. Женщину и ее сына с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.А начался пожар на кухне, и виной тому стала именно новогодняя елка.– Точнее, гирлянда, которая на ней висела. Вот она-то и привела к короткому замыканию, – говорит специалист.Определенный риск могут таить в себе не только елочные украшения, но и само новогоднее деревце, если оно установлено неправильно.Специалисты советуют размещать елку на устойчивой основе: на подставке, в ведерке с песком. Причем поставить ее надо так, чтобы она не препятствовала выходу из помещения и находилась на расстоянии не менее полуметра от систем отопления, штор, других легковоспламеняющихся материалов, а также аудио- и видеотехники.– Это необходимо, чтобы в случае возникновения пожара пламя не перекинулось на легковоспламеняющиеся вещи, – пояснили в Службе пожарной безопасности «Харьковоблэнерго». – И особая просьба к родителям – ни в коем случае не оставляйте спички, зажигалки, бенгальские огни и другие пиротехнические приспособления в легкодоступных для детей местах. Не позволяйте малышам самим забавляться с такими игрушками.– Если загорелась гирлянда, ее нужно сразу обесточить, то есть немедленно выдернуть из розетки. Если это невозможно – выкрутить пробки, – предлагает алгоритм действий в случае ЧП Игорь Лупандин. – Затем свалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, иначе могут загореться обои и шторы, и накинуть на нее плотное покрывало, одеяло, после чего залить водой. Но помните: пока гирлянда не выключена из розетки, воду использовать нельзя. Можно пустить в ход огнетушитель – если, конечно, он есть в доме. Ну и, естественно, вызвать пожарных, позвонив по номеру 101 или 112.При этом Игорь Лупандин отмечает, что искусственная елка горит быстрее. А если это низкокачественное изделие, то материал, из которого оно изготовлено, плавится и растекается, выделяя ядовитые вещества – оксид углерода, синильную кислоту и фосген.– Тушить водой горящие полимеры опасно, ведь возможно разбрасывание искр и расплавленной массы, – предупреждает специалист. – Не прикасаясь к горящей синтетической елке руками, необходимо набросить на нее жесткое покрывало и по возможности засыпать песком.Кстати, пока пожар не потушен, открывать балкон и окна нельзя, поскольку сквозняк увеличивает интенсивность пламени.