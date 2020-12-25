Рождество для христиан западного обряда - один из самых ожидаемых праздников. Готовиться к нему начинают заранее.

Католическое Рождество 2020 - дата праздника

История праздника



Традиции празднования католического Рождества

Символы Рождества 25 декабря

Приметы на католическое Рождество

Каждый год в декабре христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Этот предпраздничный период и само Рождество - невероятно веселая и суетливая пора в году.Дата католического Рождества на две недели отличается от дня, в который Рождество Христово празднуют православные христиане. Так, во многих странах мира, в том числе и в Украине, католическое Рождество традиционно отмечают 25 декабря.С недавних пор этот праздничный день в Украине является выходным. Поскольку католическое Рождество в текущем году приходится на пятницу, то украинцы получат несколько дней подряд для отдыха – с 25 по 27 декабря.Рождество отмечают в честь рождения Сына Божьего у Девы Марии в городе Вифлееме. Маленький Христос появился на свет в пещере, в которой прятали скот от непогоды.В момент рождения Иисуса Христа на небе загорелась Вифлеемская звезда, которая указала волхвам путь к пещере с младенцем. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Царя Божьего. Именно сцена рождения Христа стала главным символом праздника Рождества.Еще задолго до самого праздника в городах начинают работать рождественские ярмарки и рынки, а дома и магазины украшают особыми декорациями: светящимися гирляндами, нарядными елками, фигурками Санта Клауса, белым пушистым снегом и многим другим. Храмы же красиво оформляют яслями с Божественным младенцем Иисусом, святыми Девой Марией и Иосифом, пастухами и домашними животными.Празднование начинается вечером 24 декабря, в Рождественский Сочельник. За столом собирается вся семья и после появления на небе первой звезды, приступает к праздничной трапезе. Праздничный стол на Рождество должен быть скромным: без чрезмерной жирной пищи, алкоголя. Обязательно должно быть сочиво – блюдо из отварных злаков, в которое добавляют мед, орехи и сухофрукты.В сам праздник в храмах проводится рождественское богослужение. После службы все идут домой, обмениваются подарками и в семейном кругу угощаются праздничными блюдами. На рождественский стол, в частности, принято подавать запеченную индейку с различными соусами или гуся с яблоками и капустой.Затем по традиции люди ходят друг к другу в гости, с песнями, подарками и пожеланиями благополучия радуются празднику.Главным символом католического Рождества является адвент-венок из еловых веток. Им католики украшают входную дверь или обеденный стол. Такой венок символизирует не только тему Рождества, но и акцентирует внимание на том, что это семейный праздник.В семьях с детьми, как правило, вывешивается нарядный адвент-календарь. Таким образом католики отсчитывают дни до Рождества. Существует огромное разнообразие таких календарей: с предсказаниями, с подарками, с шоколадкамиЕще одним неизменным атрибутом праздника являются свечи. Чаще всего для Рождества используют красные или белые. Праздничные свечи зажигают у камина, на окне или во время ужина, когда за столом собирается вся семья. Невероятно красиво также смотрятся свечи, которые размещают по кругу рождественского венка.Также к празднику в домах рядом с рождественским деревом или у камина вешаются рождественские носки. Ведь, по традиции, именно в них оставляет подарки Санта Клаус, который спускается в дом через дымоход.Кроме того, дома стараются украшать растением под названием пуансеттия. Ее цветки по форме напоминают звезду, поэтому данное растение часто именуют "рождественской звездой".Метель в канун Рождества – к ранней листве.Если Рождество теплое – весна холодная.Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.Снег на Рождество – год будет удачным.