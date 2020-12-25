Справка о вакцинации от Covid-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из третьих стран, в частности, из Украины.

По словам посла Украины при ЕС Николая Точицкого, необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах – членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.– Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран имели право находиться на территории Европейского Союза, – сказал Николай Точицкий.При этом посол отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств – членов ЕС.