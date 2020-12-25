Крупнейшие 25 банков уже выполняют требования Национального банка по размещению полной информации о продуктах и услугах на сайтах и в рекламе. Однако не все финучреждения оказались дисциплинированными.

С сентября по декабрь крупнейшие банки упорядочили информацию о кредитах и депозитах на собственных сайтах, в том числе работу калькуляторов для расчета расходов по кредиту или процентов по вкладу, сообщает пресс-служба НБУ. Теперь потребители могут объективно сравнивать продукты разных банков и делать взвешенный выбор.Сейчас продолжается работа по исправлению двух самых распространенных ошибок в видеорекламе банков:– неполная информация. Например, в рекламе данные по максимальной суммы кредита, но нет информации о годовой ставки и сроков;– примечания с звездочкой указываются очень мелким шрифтом. Сами по себе примечания не запрещены. Однако их текст должен быть пригоден для чтения.До конца года НБУ утвердит требования к кредитным и депозитным договорам банков и правила расчета реальной годовой ставки по потребительским кредитам для финансовых компаний. Оба документа начнут действовать с апреля 2021 года.Кроме того, в январе 2021-го появятся новые требования к рекламе, сайтов и договоров для финансовых компаний, которые выдают микрокредиты. Их гармонизируют с аналогичными требованиями к банкам, но с учетом специфики этого сегмента рынка.