Брют, сухое, полусладкое... Ну какой же Новый год без шампанского! Секретами выбора новогоднего напитка с читателями «Вечернего Харькова» поделился генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимира Величко.

Шампанским может называться только белое игристое вино. Другие игристые вина могут быть как белыми, так и розовыми, красными. Белые получают сбраживанием белых сортов винограда. Красные – из темных сортов, а розовые – путем смешивания светлых и темных сортов винограда. Причем сбраживают сок вместе с косточками и кожурой, оттого и цвет вина получается насыщенный, а вкус терпкий.Широкий ассортимент игристых вин, с одной стороны, создает возможность выбора, но с другой – усложняет процесс покупки. Ведь среди такого изобилия легко может затерятьсяфальсифицированная продукция. Но существует ряд общих правил, по которым все же можно отличить качественный напиток от подделки.– Покупать шампанское и другие игристые вина лучше в специализированных магазинах, торговых точках, которые имеют лицензию на право розничной реализации алкогольныхнапитков и обеспечивают необходимые для хранения такой продукции условия, – советует Владимир Величко. – При неправильных условиях хранения продукция даже самого высокого качества может испортиться.Еще один немаловажный момент – наличие документов, подтверждающих качество.– Сейчас производство алкогольных напитков в Украине подлежит обязательной аттестации, которая предполагает проверку соблюдения всех необходимых условий и норм при изготовлении, – отмечает эксперт. – Ответственность за безопасность и качество конечной продукции возложена на производителя. Производитель сопровождает каждую партию алкогольных напитков, в том числе игристых вин, документом о качестве, в котором указывает их соответствие действующим нормативным документам. Поэтому помимо торговой лицензии у продавца должны быть документы о качестве реализуемой продукции или их копии. При первом же требовании покупателя он обязан предоставить эти документы, так как они подтверждают, что данное шампанское или игристое вино является качественным и безопасным и соответствует требованиям действующих в Украине стандартов (ДСТУ 4800:2007 или ДСТУ 4807:2007) либо разработанных производителем технических условий. Учтите, что если указан стандарт ДСТУ 4393:2005, то это не игристое, а дешевое газированное вино.Важным ориентиром для покупателя должна быть цена.– Бутылка игристого вина (0,7–0,75 л), произведенного в Украине, сегодня не может стоить дешевле 89 гривен – это минимальная розничная цена, установленная правительственным постановлением от 5 сентября 2018 г. №748, – подсказывает Владимир Величко.