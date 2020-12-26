На Харьковщине дорожают продукты. Харьковчане заметили, что яйца, сахар и подсолнечное масло подскочили в цене еще в ноябре. Во сколько же обойдется новогодний стол?

По информации областного управления статистики, в ноябре на потребительском рынке Харьковской области цены выросли на 1,6%, а с начала года — на 4,7%. В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 1,2%. Больше всего (на 5,7–10,8%) подорожали яйца, сахар, масло подсолнечное и овощи. На 1,1–3,1% выросли цены на хлеб, продукты переработки зерновых, молоко, сало, другие молочные продукты, безалкогольные напитки, рис. В то же время на 6,4% подешевели фрукты, на 1,7% — свинина.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%.Одежда и обувь подешевели на 1,4%. Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 14% произошел за счет повышения тарифов на отопление – на 34,8%, стоимости природного газа — на 31%. Расходы на транспорт выросли на 0,1% за счет подорожания топлива и масел – на 2,9%, автомобилей — на 0,7%.А вот новогодний стол, по подсчетам ученых Института аграрной экономики, для украинской семьи из четырех человек по сравнению с прошлым годом подорожает на 2,3% и обойдется минимум в 1706,09 гривны.Так, по расчетам Института аграрной экономики, три килограмма оливье традиционной рецептуры обойдутся в 159,37 грн – это на 13,8% больше, чем во время празднования нового, 2020 года.– Самыми дорогими ингредиентами блюда являются: колбаса – 70 грн за 0,5 кг, зеленый горошек – 32,50 грн за 0,5 кг. 200 г соленых огурцов стоят примерно 16,50 грн, шесть яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020 года уменьшились (кроме моркови) по сравнению с 2019 годом на 23,5% и 30,1%, – обосновывают свои подсчеты ученые.Сельдь под шубой (1,5 кг) будет стоить на уровне прошлого года – 120,37 грн. В частности, филе сельди обойдется в 100 грн за 0,5 кг, майонез (180 г) – в 12,50 грн, морковь – в 1,81 грн (1 шт.), свекла – в 2,17 грн (1 шт.), лук – в 1,19 грн (1 шт.), картофель – в 2,70 грн (2 шт.).На 10–30% выросли расходы на мясные продукты, поэтому полкилограмма нарезки из сырокопченой салями можно купить за 89,50 грн (+11,9% по сравнению с ценами 2019 года), свежий биточек из свинины – за110,0 грн (+33, 3%).– Птица по состоянию на конец 2020 года – самый дешевый вид мяса. За 1 кг свежего куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн. В общем стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн, – делают вывод в инстиуте.Полкилограмма сельди стоит 100 грн, 300 г твердого сыра – 66 грн и 200-граммовая пачка сливочного масла – 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10–12%.Только овощи для новогоднего стола в этом году «затянут» на 182,3 грн. В частности, картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) – 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.Фрукты обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов придется выложить 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.Батон белого хлеба (1 кг) стоит 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется более чем в 100 грн. В полтора раза больше – 170 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка «Шабо» пятилетней выдержки. Безалкогольные напитки выйдут в 76,60 грн.Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Так, по данным экспертов, 120-граммовая баночка красной икры стоит 250 грн, а 200 г красной рыбы – 220 грн.– Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 гривен, – подсчитали в Институте аграрной экономики.