Счастливая восьминогая такса, упитанный трехэтажный кот и внезапно приболевший коронавирус. Такие ироничные сюрпризы преподносит мастер стеклянной миниатюры Сергей Донченко.

Настроение персонажа зависит от стеклянной точки

Персонажей придумывает сам



Таксе нужно много ног



А не погадать ли на стеклянных бычках?

Коронавирус оказался тем еще красавчиком

Сергей Донченко работает со стеклом 12 лет.– Наверное, стекло подходит мне по характеру и темпераменту. Со стеклом нужно работать очень быстро и точно, и мне нравится, что в работе со стеклянными миниатюрами сразу виден результат. Конечно, этому делу нужно много учиться, важны опыт и усидчивость, но если нравится, могу работать часами не вставая, – рассказывает Сергей Донченко.Материалом для мастера служат специальные разноцветные стеклянные палочки разного диаметра. Если коротко, процесс рождения миниатюрных фигурок выглядит так: палочки медленно плавятся на горелке. Из расплавленного стекла формируется туловище, вытягиваются детали, приращиваются ручки и ножки, из крошечных капель получаются мелкие фрагменты. И тщательностью процесса, и задействованными в нем тонкими инструментами такая работа похожа на ювелирную – особенно если фигурки совсем миниатюрные, около 1,5–2 сантиметров в высоту.Стеклянные человечки, зверюшки, фантастические существа Сергея Донченко часто очень эмоциональны. Откуда берется их характер или настроение? Как выяснилось, это зависит не столько от желания автора, сколько от непредсказуемого поведения расплавленного стекла. За выражение лиц, физиономий и мордашек персонажей большей частью отвечают глаза и зрачки.– Выражение лица трудно запрограммировать. Глазки делаются мазками, потом ставятся черные точки – зрачки. Персонаж получается глупым, трогательным, несчастным в зависимости от того, как именно расположатся черные точки, – делится художник.Персонажей Сергей придумывает сам или вдохновляется увиденным в жизни и в мультфильмах. Художник интересуется героями модных, недавно появившихся мультяшек. А параллельно, по словам мастера, он создает персонажей, которые популярны во все времена. Среди таких любимчиков всех поколений – сладкоежка-обаяшка Винни Пух или наивный Пятачок.Конечно, в творческом арсенале Сергея Донченко есть стеклянные человечки. Однажды среди них появилась даже стеклянные «битлы».– Я старался сохранить сходство с настоящими «Битлз». На стуле сидит Ринго Старр с палочками, вокруг него – барабаны, тарелки, маленький микрофон. У Пола Маккартни – очки и своеобразная прическа, у Джона Леннона – вытянутый подбородок. Все вполне узнаваемы, – уверяет автор стеклянных «Битлз».Один их постоянных источников вдохновения мастера – всевозможные зверюшки. Есть у художника, например, большая коллекция стеклянных собак. Часть миниатюр – натуралистичные, посвященные разным породам собак. А есть собаки забавные и даже «модернизированные» – например, восьминогая такса. За какие-такие заслуги автор наградил животинку лишними конечностями?– Она длинная. Ей положено много ног, – пояснил свою заботу о комфорте таксы Сергей Донченко.А недавно в коллекции Сергея поселился лукавый «трехэтажный» кот с длинной гирляндой сосисок. Идея увековечить в стекле тройного любителя колбасных изделий витала в воздухе давно.– У меня была работа «Круглый кот», – рассказывает Сергей Донченко. – Кот был обычным, «одноэтажным». Но «Круглый кот» – это настолько не выходящая из моды фигура, что я придумал для него надстройку еще в два этажа. В результате получился кот-матрешка, или кот-пирамидка. Эта идея лежала на поверхности, но почему-то реализовалась совсем недавно.Сергей Донченко не исключает, что котоматрешка со связкой сосисок возникла не случайно. У художника дома живут коты и весь кошачий коллектив совсем не прочь стащить у хозяина что-нибудь вкусненькое.К Новому году у мастера вырос миниатюрный «лесок» с изящными стеклянными елочками, а еще с наступлением года Быка в стеклянном зоопарке художника появилось сообщество стеклянных бычков. При желании по ним можно даже погадать, каким будет 2021 год. Бычки в стеклянной коллекции Сергея Донченко очень разные – самоуверенные, разъяренные, трогательные, медитирующие, глупенькие, веселые, добродушные, пьяненькие и даже влюбленные с романтичными букетиками в копытцах. В общем, если судить по стеклянным парнокопытным, 2021 год не даст соскучиться.Самым трендовым персонажем Сергея Донченко в уходящем году стал стеклянный коронавирус.– Я увидел снимки коронавируса и решил: как бы там ни было, а он красивый. Придумал сделать коронавирус, добавив ему еще больше цветов и красок, – признается мастер.В коллекции Сергея много разных фигурок коронавируса: и реалистичные, как на научных картинках, и паразиты с характером, в защитных масках, злые и добрые, зубастые и трехглазые, жаждущие поцелуев и объятий. Недавно Сергей Донченко создал нарядный коронавирус – с ярко-красными шляпками «щупалец», да еще и в белый горошек.– Он заболел. Покрылся пятнами, – объясняет художник мухоморную внешность персонажа. – Равнодушных к стеклянным коронавирусам нет. Кроме того, после начала эпидемии людям понравился стеклянный «Чумной доктор» – в шляпе, в черном балахоне, в носатой маске, – сделанный по подобию средневековых врачей в период эпидемии чумы. Я делал даже серьги из этой серии – в виде головы чумного доктора. Эта тема с началом карантина стала очень модной.В наступающем году Сергей Донченко обещает реализовать еще множество неожиданных идей.