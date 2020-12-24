В Харьковской области силовики обнаружили подпольные склады с контрафактным табаком на сумму почти 1,5 миллиона гривен

Как рассказали в СБУ Харьковской области, мужчина обустроил два подпольных склада для хранения табака неизвестного происхождения для кальянов. Контрафактный товар он сбывал без марок акцизного сбора владельцам торговых точек, а также реализовывал в развлекательных заведениях.



Во время обысков на складах силовики обнаружили почти 600 килограммов табака. Его предварительная стоимость около 1,5 миллиона гривен.



В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 и ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному бизнесу.