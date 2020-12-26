Несколько дней назад на Салтовке под лед провалился рыболов. В Харькове разыскивают мужчин, которые бросились ему на помощь. Спасатели предупреждают: лед сейчас очень тонкий – выходить на него опасно. Но что делать, если человек все же оказался в ледяном плену?В один из декабрьских дней в службу спасения по номеру 101 поступило сообщение о том, что на Петренковском озере (карьер около улицы Амосова) рыболов провалился под лед.
– Это произошло на глазах у свидетелей, которые и позвонили спасателям. Двое мужчин даже бросились на помощь утопающему, – рассказывает начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью Игорь Лупандин. – Когда к месту вызова прибыло спасательное подразделение, на льду возле проруби лежали два человека и пытались удержать рыболова, который находился в воде. Вытащить его на лед без каких-либо средств спасения никак не удавалось.
Один из спасателей, взяв с собой специальную веревку, подобрался по хрупкому льду к проруби.
– Он сказал добровольным спасателям, чтобы те осторожно отползали к берегу, после чего обвязал утопающего веревкой, а коллеги извлекли пострадавшего, – говорит Игорь Лупандин.
С сильным переохлаждением горе-рыболов был госпитализирован в четвертую неотложку.
– Это первый случай в нынешнем сезоне, – отмечает Игорь Лупандин. – Спасибо неравнодушным людям, благодаря которым бедолага остался жив.
Рыболову очень повезло
Сейчас спасатели ищут мужчин, которые бросились на помощь утопающему.
– Руководство Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области хочет отметить двух героев, которые, рискуя собственной жизнью, бросились на помощь утопающему, но личных данных и номеров телефонов мужчины не оставили, – говорит Игорь Лкпандин.
Всех, у кого есть информация об этих харьковчанах, просят сообщить по телефонам: 739-32-43, 739-32-44 или через официальную страницу ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.
– Этому рыболову очень повезло, что нашлись добровольцы, которые в буквальном смысле протянули ему руку помощи. Вы обращали внимание, что в критической ситуации мало кто начинает что-то делать? Зато многие стоят в сторонке, снимают с помощью телефона и дают советы. Ведь недалеко от того места, где тонул рыболов, находятся жилые дома, наверняка в машинах есть нужной длины тросы. Но никто даже не почесался, чтобы подсобить этим ребятам, бросить им трос нужной длины – стояли и смотрели, – отмечает Игорь Лупандин. – А те двое мужчин вместо того чтобы созерцать со стороны, приняли решение оказать помощь.
И действовали мужчины, по словам представителя ГСЧС, вполне профессионально: подползали к провалившемуся рыболову один за другим, потому что понимали – вместе нельзя, тонкий лед может не выдержать нагрузки. Только благодаря им провалившемуся под лед человеку удалось продержаться до приезда спасателей.
– В такой ситуации очень важно, когда рядом есть человек, который тебя поддерживает психологически, вселяет уверенность в своих силах, дает надежду, что ты можешь продержаться, что помощь обязательно придет. Это придает пострадавшему сил, он чувствует прилив энергии: не все еще кончено, рано опускать руки, нужно бороться за свою жизнь, – считает Игорь Лупандин. – Ведь очень важно, чтобы пострадавший тоже предпринимал какие-то действия – оперся, ухватился, удержался, перевернулся, подал руку, а не превратился в безвольное тело. Вытащить расслабленного человека гораздо сложнее.
Не рискуйте свой жизнью
Спасатели предупреждают: сейчас лед очень тонкий – выходить на него опасно.
– Сейчас выходить на лед – это риск для жизни. Снега не много, лед практически прозрачен и вы видите во льду водоросли. Так вот, такой лед некрепок, такой лед сразу рушится, потому что нет достаточной однородной плоскости, которая выдержала бы внешнее давление. К тому же лед пока еще очень тонкий – человек проваливается, – предупреждает Игорь Лупандин.
По его словам, минимальная толщина льда для одного человека – семь сантиметров, оптимально для тех же рыболовов – десять-двенадцать. Чтобы можно было покататься на коньках, толщина льда на водоеме должна доходить до 20 сантиметров.
– Сейчас толщина льда в Харьковской области в зависимости от района колеблется от трех до пяти сантиметров, – отмечает Игорь Лупандин.
Он предупреждает «торопыг», которые, сокращая дорогу, идут напрямик через покрытый льдом водоем: такой путь очень опасен.
– У нас есть такие места в Харькове. Например, на Песках, где люди переходят на «полуостров» по льду. Таким же образом срезают дорогу, перебираясь со стороны Холодногорского в Шевченковский район – через речку Харьков. На Клочковской – искусственный водоем. Тем сейчас, кстати, много рыболовов. Сейчас нет сильных морозов и нет никакой гарантии безопасности для таких пешеходов. Это очень опасно! – обращается к харьковчанам Игорь Лупандин.
Он призывает взрослых быть внимательными к детям.
– Детское любопытство не имеет границ. А у мальчишек еще и адреналин зашкаливает, им хочется как-то проявить себя. Вспомните прошлогодний случай в Лозовой, когда трое мальчишек провалились под лед. Спасти удалось только одного, двое утонули, – напоминает Игорь Лупандин. – Поэтому я обращаюсь к родителям: будьте внимательны к своим детям, не упускайте их из виду. Родители должны знать, где их дети проводят время.
Экстремальные прогулки с детьми
Между тем, судя по сообщениям в соцсетях, харьковчане достаточно легкомысленно относятся к своей безопасности на льду. И что самое страшное – сознательно подвергают угрозе жизнь детей.
Так, молодые родители устроили безумное катание на льду озера с маленьким ребенком в коляске. Фото и видео развлечений появились в местных пабликах. Согласно публикациям молодая пара взяла маленькую дочь и отправилась кататься на льду на Комсомольское озеро. Причем отец лично снимал экстремальную прогулку своей семьи. На записи видно, как мужчина одной рукой держит коляску с дочкой, а второй – селфи-палку. В кадр также попала молодая мама, исполнявшая рядом пируэты на коньках. Харьковчане бурно отреагировали на публикацию. Многие интернет-пользователи принялись осуждать молодых родителей, обвиняя их в безответственности. Однако нашлись и те, кто считает такой отдых приемлемым.
Еще один паблик опубликовал фото детей, гуляющих по тонкому льду реки – двое подростков были замечены на Гимназической набережной, без родителей. На видео также также можно рассмотреть, что на середине реки образовалась большая проталина.
«Чьи дети на льду? Родители, следите за своими детьми!», – написал автор публикации.
Засняли очевидцы и безалаберную мамашу, катающую по едва замерзшему водоему маленького ребенка на санках.
Если провалился под лед
Если все же провалился под лед – прежде всего, говорит Игорь Лупандин, не нужно паниковать.
– Человек, оказавшись в ледяной воде, испытывает шок, начинает нервничать. Главное в данной ситуации – успокоиться и громко позвать на помощь. При этом желательно избавляться от одежды – куртки, обуви, поскольку, намокнув, они становятся тяжелыми и тянут на дно, – говорит специалист. – Далее необходимо лечь на спину или живот. Цепляясь руками за края образовавшейся лунки и помогая себе ногами, как будто вы плывете, постарайтесь вытолкать свое тело. Причем в том направлении, откуда вы шли, потому что именно там крепкий лед, раз он вас выдержал. А каким он окажется с другой стороны лунки, неизвестно.
Выбираться из лунки нужно выкатываясь, то есть головой уперся, руки поднял – и откатился.
– Вставать на ноги категорически нельзя, к берегу нужно добираться ползком — опять же в ту сторону, откуда пришли, – продолжает Игорь Лупандин. – Оказавшись вне опасности, постарайтесь добраться до ближайшего населенного пункта или трассы. Ни в коем случае не пытайтесь согреться спиртными напитками.
Человек тонет!
Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед, сразу же вызывайте на место спасателей и скорую помощь. Обе службы, по словам Игоря Лупандина, прибудут, даже если вы наберете всего один номер – 101.
– Если решились по приезда специалистов сами броситься на помощь, сначала нужно успокоиться, – рекомендует представитель ГСЧС. – Если при себе нет веревки, постарайтесь отыскать длинную палку. За неимением палки можно связать, например, куртку, футболку, свитер, штаны, шарф. Нужно продвигаться в сторону пострадавшего ползком, в лежачем положении и как можно дальше от лунки протянуть ему палку или импровизированную веревку. После того как он ухватился, осторожно отползать в ту сторону, откуда пришел, — говорит Игорь Лупандин.
Очень важно подбадривать попавшего в ледяную ловушку человека и подсказывать ему, что делать.
— Работать ногами, упираться локтями, ползти и так далее. И пострадавший сам будет вам помогать, если его постоянно подбадривать и убеждать, что он сможет, он выберется, – советует специалист.
Зачастую, по словам спасателей, в ледяной воде оказываются любители зимней рыбалки.
— Прежде чем выходить на лед, рыболовы должны надеть спасательный жилет, а также запастись длинной веревкой. Нелишним будет комплект сменного белья, чтобы можно было переодеться, если провалился под лед, — подсказывает Игорь Лупандин.
Пока верстался номер
23 декабря стало известно, что спасателям удалось разыскать мужчин, которые бросились на помощь рыболову, провалившемуся под лед на Петренковском озере. Подробности – в одном из следующих номеров.