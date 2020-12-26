Несколько дней назад на Салтовке под лед провалился рыболов. В Харькове разыскивают мужчин, которые бросились ему на помощь. Спасатели предупреждают: лед сейчас очень тонкий – выходить на него опасно. Но что делать, если человек все же оказался в ледяном плену?

Рыболову очень повезло

Не рискуйте свой жизнью

Экстремальные прогулки с детьми

Если провалился под лед

Человек тонет!



Пока верстался номер

В один из декабрьских дней в службу спасения по номеру 101 поступило сообщение о том, что на Петренковском озере (карьер около улицы Амосова) рыболов провалился под лед.– Это произошло на глазах у свидетелей, которые и позвонили спасателям. Двое мужчин даже бросились на помощь утопающему, – рассказывает начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью Игорь Лупандин. – Когда к месту вызова прибыло спасательное подразделение, на льду возле проруби лежали два человека и пытались удержать рыболова, который находился в воде. Вытащить его на лед без каких-либо средств спасения никак не удавалось.Один из спасателей, взяв с собой специальную веревку, подобрался по хрупкому льду к проруби.– Он сказал добровольным спасателям, чтобы те осторожно отползали к берегу, после чего обвязал утопающего веревкой, а коллеги извлекли пострадавшего, – говорит Игорь Лупандин.С сильным переохлаждением горе-рыболов был госпитализирован в четвертую неотложку.– Это первый случай в нынешнем сезоне, – отмечает Игорь Лупандин. – Спасибо неравнодушным людям, благодаря которым бедолага остался жив.Сейчас спасатели ищут мужчин, которые бросились на помощь утопающему.– Руководство Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области хочет отметить двух героев, которые, рискуя собственной жизнью, бросились на помощь утопающему, но личных данных и номеров телефонов мужчины не оставили, – говорит Игорь Лкпандин.Всех, у кого есть информация об этих харьковчанах, просят сообщить по телефонам: 739-32-43, 739-32-44 или через официальную страницу ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.– Этому рыболову очень повезло, что нашлись добровольцы, которые в буквальном смысле протянули ему руку помощи. Вы обращали внимание, что в критической ситуации мало кто начинает что-то делать? Зато многие стоят в сторонке, снимают с помощью телефона и дают советы. Ведь недалеко от того места, где тонул рыболов, находятся жилые дома, наверняка в машинах есть нужной длины тросы. Но никто даже не почесался, чтобы подсобить этим ребятам, бросить им трос нужной длины – стояли и смотрели, – отмечает Игорь Лупандин. – А те двое мужчин вместо того чтобы созерцать со стороны, приняли решение оказать помощь.И действовали мужчины, по словам представителя ГСЧС, вполне профессионально: подползали к провалившемуся рыболову один за другим, потому что понимали – вместе нельзя, тонкий лед может не выдержать нагрузки. Только благодаря им провалившемуся под лед человеку удалось продержаться до приезда спасателей.– В такой ситуации очень важно, когда рядом есть человек, который тебя поддерживает психологически, вселяет уверенность в своих силах, дает надежду, что ты можешь продержаться, что помощь обязательно придет. Это придает пострадавшему сил, он чувствует прилив энергии: не все еще кончено, рано опускать руки, нужно бороться за свою жизнь, – считает Игорь Лупандин. – Ведь очень важно, чтобы пострадавший тоже предпринимал какие-то действия – оперся, ухватился, удержался, перевернулся, подал руку, а не превратился в безвольное тело. Вытащить расслабленного человека гораздо сложнее.Спасатели предупреждают: сейчас лед очень тонкий – выходить на него опасно.– Сейчас выходить на лед – это риск для жизни. Снега не много, лед практически прозрачен и вы видите во льду водоросли. Так вот, такой лед некрепок, такой лед сразу рушится, потому что нет достаточной однородной плоскости, которая выдержала бы внешнее давление. К тому же лед пока еще очень тонкий – человек проваливается, – предупреждает Игорь Лупандин.По его словам, минимальная толщина льда для одного человека – семь сантиметров, оптимально для тех же рыболовов – десять-двенадцать. Чтобы можно было покататься на коньках, толщина льда на водоеме должна доходить до 20 сантиметров.– Сейчас толщина льда в Харьковской области в зависимости от района колеблется от трех до пяти сантиметров, – отмечает Игорь Лупандин.Он предупреждает «торопыг», которые, сокращая дорогу, идут напрямик через покрытый льдом водоем: такой путь очень опасен.– У нас есть такие места в Харькове. Например, на Песках, где люди переходят на «полуостров» по льду. Таким же образом срезают дорогу, перебираясь со стороны Холодногорского в Шевченковский район – через речку Харьков. На Клочковской – искусственный водоем. Тем сейчас, кстати, много рыболовов. Сейчас нет сильных морозов и нет никакой гарантии безопасности для таких пешеходов. Это очень опасно! – обращается к харьковчанам Игорь Лупандин.Он призывает взрослых быть внимательными к детям.– Детское любопытство не имеет границ. А у мальчишек еще и адреналин зашкаливает, им хочется как-то проявить себя. Вспомните прошлогодний случай в Лозовой, когда трое мальчишек провалились под лед. Спасти удалось только одного, двое утонули, – напоминает Игорь Лупандин. – Поэтому я обращаюсь к родителям: будьте внимательны к своим детям, не упускайте их из виду. Родители должны знать, где их дети проводят время.Между тем, судя по сообщениям в соцсетях, харьковчане достаточно легкомысленно относятся к своей безопасности на льду. И что самое страшное – сознательно подвергают угрозе жизнь детей.Так, молодые родители устроили безумное катание на льду озера с маленьким ребенком в коляске. Фото и видео развлечений появились в местных пабликах. Согласно публикациям молодая пара взяла маленькую дочь и отправилась кататься на льду на Комсомольское озеро. Причем отец лично снимал экстремальную прогулку своей семьи. На записи видно, как мужчина одной рукой держит коляску с дочкой, а второй – селфи-палку. В кадр также попала молодая мама, исполнявшая рядом пируэты на коньках. Харьковчане бурно отреагировали на публикацию. Многие интернет-пользователи принялись осуждать молодых родителей, обвиняя их в безответственности. Однако нашлись и те, кто считает такой отдых приемлемым.Еще один паблик опубликовал фото детей, гуляющих по тонкому льду реки – двое подростков были замечены на Гимназической набережной, без родителей. На видео также также можно рассмотреть, что на середине реки образовалась большая проталина.«Чьи дети на льду? Родители, следите за своими детьми!», – написал автор публикации.Засняли очевидцы и безалаберную мамашу, катающую по едва замерзшему водоему маленького ребенка на санках.Если все же провалился под лед – прежде всего, говорит Игорь Лупандин, не нужно паниковать.– Человек, оказавшись в ледяной воде, испытывает шок, начинает нервничать. Главное в данной ситуации – успокоиться и громко позвать на помощь. При этом желательно избавляться от одежды – куртки, обуви, поскольку, намокнув, они становятся тяжелыми и тянут на дно, – говорит специалист. – Далее необходимо лечь на спину или живот. Цепляясь руками за края образовавшейся лунки и помогая себе ногами, как будто вы плывете, постарайтесь вытолкать свое тело. Причем в том направлении, откуда вы шли, потому что именно там крепкий лед, раз он вас выдержал. А каким он окажется с другой стороны лунки, неизвестно.Выбираться из лунки нужно выкатываясь, то есть головой уперся, руки поднял – и откатился.– Вставать на ноги категорически нельзя, к берегу нужно добираться ползком — опять же в ту сторону, откуда пришли, – продолжает Игорь Лупандин. – Оказавшись вне опасности, постарайтесь добраться до ближайшего населенного пункта или трассы. Ни в коем случае не пытайтесь согреться спиртными напитками.Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед, сразу же вызывайте на место спасателей и скорую помощь. Обе службы, по словам Игоря Лупандина, прибудут, даже если вы наберете всего один номер – 101.– Если решились по приезда специалистов сами броситься на помощь, сначала нужно успокоиться, – рекомендует представитель ГСЧС. – Если при себе нет веревки, постарайтесь отыскать длинную палку. За неимением палки можно связать, например, куртку, футболку, свитер, штаны, шарф. Нужно продвигаться в сторону пострадавшего ползком, в лежачем положении и как можно дальше от лунки протянуть ему палку или импровизированную веревку. После того как он ухватился, осторожно отползать в ту сторону, откуда пришел, — говорит Игорь Лупандин.Очень важно подбадривать попавшего в ледяную ловушку человека и подсказывать ему, что делать.— Работать ногами, упираться локтями, ползти и так далее. И пострадавший сам будет вам помогать, если его постоянно подбадривать и убеждать, что он сможет, он выберется, – советует специалист.Зачастую, по словам спасателей, в ледяной воде оказываются любители зимней рыбалки.— Прежде чем выходить на лед, рыболовы должны надеть спасательный жилет, а также запастись длинной веревкой. Нелишним будет комплект сменного белья, чтобы можно было переодеться, если провалился под лед, — подсказывает Игорь Лупандин.23 декабря стало известно, что спасателям удалось разыскать мужчин, которые бросились на помощь рыболову, провалившемуся под лед на Петренковском озере. Подробности – в одном из следующих номеров.