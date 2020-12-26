Наличие специального стажа дает право на пенсию за выслугу лет, которая устанавливается для отдельных категорий граждан, занятых на определенных видах работ. А вот засчитывается ли в специальный стаж при начислении пенсии работа по совместительству или на полставки?

Общий стаж – это любой период работы, который в соответствии с законодательством засчитывается в страховой стаж (период, за который уплачивались страховые взносы в рамках системы общеобязательного государственного пенсионного страхования), пишет "Пенсионный курьер" со ссылкой на Пенсионный фонд.В свою очередь, специальный стаж работы – период работы на определенных должностях или в определенных заведениях, установленных специальными нормами законодательства. То есть это период работы, который выделяется из общего трудового стажа или по содержанию, или по условиям труда (в том числе климатическим).Наличие специального стажа дает право на пенсию за выслугу лет. Такая пенсия устанавливается для отдельных категорий граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности еще до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.В Пенсионном фонде отмечают, что в специальный стаж засчитывается работа по специальности на основном месте. Занятость на специфических работах в течение полного рабочего дня не требуется, поэтому человек, который работает, например, на полставки, также имеет право на пенсию за выслугу лет.В специальный стаж также засчитывается каждый месяц такой работы как полный, даже если страховой стаж за такой месяц был неполным (если заработок за этот месяц был меньше необходимый минимальный страховой взнос).В Пенсионном фонде также обращают внимание на то, что пенсии за выслугу лет назначается и выплачивается только в случае увольнения с работы, дающей право на такой вид пенсии.Если человек получил право на пенсию за выслугу лет, но после этого устроился на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и может возобновиться только после увольнения.