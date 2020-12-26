Прежде чем покупать шампанское или игристое вино, нужно изучить бутылку, обязательно обратить внимание на укупорку и внимательно прочитать информацию на этикетке.

Сладкое или экстрабрют?

Как рассказал генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, на этикете на государственном языке должны быть указаны:– наименование государства;– наименование и адрес предприятия-изготовителя, телефон, место расположения производственных мощностей;– товарный знак;– название продукции;– вместимость бутылки (л или дм³);– содержание спирта (% об.);– содержание сахара (% масс.)– обозначение нормативного документа (ДСТУ, ТУ);– состав продукта в порядке преобладания составляющих;– дата изготовления продукции (указывается на видимой стороне этикетки, контрэтикетки или бутылки);– гарантийный срок и условия хранения, а также информация о пригодности;– год тиража или срок выдержки для игристых выдержанных вин (может наноситься на контрэтикетку, кольеретку или поясок);– номер партии производства (разрешено наносить на колпачок или бутылку);– штрих-код (может наноситься на контрэтикетку).Допускается наличие контрэтикетки, на которой указывается дополнительная информация о продукте, в том числе калорийность и пищевая ценность, предупреждения относительно потребления. На бутылки с коллекционными винами могут наклеиваться дополнительные ярлыки с указанием «Коллекционное» или «Дополнительно выдержанное в коллекции **** лет».При изучении вида бутылки важно также учесть следующие особенности: фольга, уздечка, пробка – с заводской обкаткой и идеально наклеенной этикеткой.– На горловину бутылки обязательно наклеивается акцизная марка. Марки должны иметь сквозную нумерацию, состоящую из двух цифр индекса региона, в котором производится продукция, серии и отдельного для каждой марки номера. Кроме того, акцизная марка должна содержать надпись «ВП» (винодельческая продукция) и дату изготовления самой марки (год и квартал). Также на марке указывается вместимость бутылки (0,75 л), – подсказывает эксперт.Разлив содержимое бутылки по бокалам, обратите внимание: в напитке должно быть много мелких пузырьков, активно поднимающихся снизу – из центра бокала – вверх. Этот процесс может длиться продолжительное время.– Если пузырьки быстро улетучиваются – перед вами не игристое, а газированное вино, – предупреждает Владимир Велично. – Качественный напиток не будет иметь осадка. Аромат должен быть развитым, тонким, чистым и без посторонних запахов, а вкус – гармоничным, свежим. Для шампанского и белых игристых вин характерен светло-соломенный цвет с оттенками от зеленоватого до золотистого. Если цвет темный – вино испорчено либо подделано.Согласно ДСТУ 4393:2005 в зависимости от количества сахара в напитке игристые вина выпускают семи видов: экстрабрют (с содержанием сахара не более 6 г/дм³), брют (с содержанием сахара не более 15 г/дм³), экстрасухое (16–19 г/дм³), сухое (20–30 г/дм³), полусухое (35–49 г/дм³), полусладкое (50–80 г/дм³) и сладкое (85–120 г/дм³).Вкус брюта должен быть легким, освежающим с приятной кислинкой. В полусладком же напитке ощущаются кисло-сладкие ноты, с различными оттенками, поскольку используется купаж из различных сортов винограда. Крепость, она же объемная доля этилового спирта, игристых вин должна быть в пределах 10–13,5%.