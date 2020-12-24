Отмечать Рождество католики начинают уже 24 декабря. Прямо сейчас в костеле проходит праздничная литургия. Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

А 25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Это один из самых важных дней в году и его принято отмечать в семейном кругу.

В Европе этот праздник более популярен чем Новый год.

В Харькове сейчас проходит праздничная рождественская литургия.

О традициях в этот день, завтра в нашем большом материале.


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