Отмечать Рождество католики начинают уже 24 декабря. Прямо сейчас в костеле проходит праздничная литургия. Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

А 25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Это один из самых важных дней в году и его принято отмечать в семейном кругу.



В Европе этот праздник более популярен чем Новый год.



В Харькове сейчас проходит праздничная рождественская литургия.



О традициях в этот день, завтра в нашем большом материале.