Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации граждан от Covid-19. Его цель – в течение 2021–2022 годов охватить вакцинацией по меньшей мере половину населения страны.

Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ, сообщается на сайте ЦОЗ. По словам и. о. гендиректора ЦОЗ Игоря Кузина, план будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с Covid-19, обновленных данных по вакцинам и от доступности самой вакцины.Цель плана – в течение 2021–2022 годов охватить вакцинацией от Covid-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.– Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от Covid-19. Вакцинация для украинцев, живущих на неподконтрольной территории, также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом, — отметил Игорь Кузин.Согласно плану будут проведены четыре этапа вакцинации:– январь–апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией Covid-19;– апрель–июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;– июнь–сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;– сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.