Перед Новым годом очень хочется избавиться от старых вещей. Тотально расхламиться, решительно вынести пакеты на мусорку и вздохнуть с огромным облегчением. Но есть и другой подход – присмотреться к ненужным вещицам с прицелом на творчество. Если в вещах на выброс обнаружится изюминка, в период локдауна есть шанс стартовать в творчестве.

Ненужным вещам нужно сделать творческий аудит

На каких джинсах лучше рисовать

Поскучневшие брюки можно оживить



Как сделать старую куклу модницей

КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» представляет выставку эко-арта «Перетворення». Выставка презентует массу идей, как дать вторую жизнь вещам, которые оказались ненужными.– Сейчас очень популярно выбрасывать перед Новым годом все, чем мы уже не пользуемся. У нас немного другой подход. Мы за то, чтобы люди сделали аудит своих ресурсов. Мы рекомендуем собрать все, что нам кажется ненужным, и помедитировать на тему: «Что я могу из этого сделать?» или «Кто может из этого что-то сделать?», – предлагает соорганизатор выставки эко-арта «Перетворення» Анна Михайлова.В эко-арте много возможностей для творчества, и если есть желание с чего-то начать, лучше стартовать с текстиля.– Это не затратное занятие. В доме у каждого найдется вещь, с которой можно поэкспериментировать, – считает эксперт. – Как правило, у каждого дома есть коллекция любимых старых джинсов, с которыми жалко расстаться. Если в доме есть и краски, из куска старых джинсов можно, например, сделать картинку и разместить на стене в молодежном интерьере.Для создания джинсовой картины понадобится подрамник. Чтобы не тратиться на покупку, простейший подрамник можно сделать самостоятельно или найти в доме ненужную рамку для фото. Прежде чем приступить к работе, стоит продумать сюжет будущего рисунка. Для начала Анна Михайлова рекомендует выбрать простой рисунок – например, дерево, бабочку, растение.Используя старые джинсы, можно к тому же сэкономить и на холсте (холсты – недешевое удовольствие). Анна Михайлова советует самостоятельно прогрунтовать кусок джинсов: в интернете есть немало мастер-классов по грунтовке доступными средствами в домашних условиях. Грунтовать весь кусок ткани не стоит – достаточно нанести грунтовку только на участок, куда будет нанесен рисунок.– Для рисования подойдут джинсы любого цвета, – рассказывает Анна Михайлова. – Но именно черный цвет дает прекрасный результат при рисовании красками. Для творчества хороши ткани разной фактуры. При этом лучше не использовать стрейчевые джинсы, их сложно равномерно натянуть на раму. Для творчества можно использовать любую часть брюк. Не нужно бояться швов, их тоже можно обыграть, и тогда они становятся частью композиции. Точно так же свою роль может сыграть и карман. На основе карманов можно сделать, например, органайзеры.К джинсовому творчеству Анна Николаевна советует подключить детей и вместе сделать органайзер, в который можно поместить карандаши, фломастеры, линейки. По такому же принципу изготавливаются органайзеры для бижутерии и любой другой мелочи.Если в доме имеются масляные краски (например, остались от былого увлечения живописью), их вполне можно использовать, не тратясь на покупку новых. Однако у масляных красок есть недостаток – они долго сохнут, а раскрашенные ими вещи нельзя стирать. Такое же «но» имеют и акриловые краски. Они хорошо подойдут для рисования. С акриловыми красками легко работать, они экологически безопасны, не имеют запаха и быстро сохнут. Но с их помощью можно рисовать только те предметы декора, которые не требуют стирки.Лучший вариант – специальные краски для текстиля, они стойки к стирке. Это важно, если не ограничиваться интерьерными вещицами. Анна Михайлова предлагает, например, оживить рисунком джинсы, если они кажутся немного скучными. В таком случае подойдут краски для текстиля. И, кстати, чтобы не испортить джинсы неожиданным результатом, эксперт советует для начала потренироваться на старой футболке.– Наверное, у каждой повзрослевшей девочки сохранилась любимая кукла. Ее наряд легко обновить. А если в семье растет дочь, для ее куклы тоже можно продумать актуальный гардероб в тенденциях зимы-весны наступающего года, – предлагает идею Анна Михайлова. – Таким образом, маме и дочке будет чем вместе заняться – как в праздничные дни, так и в период локдауна. Для создания нового гардероба можно приспособить все, что есть в доме: ненужную бижутерию, лоскуты, бусины, куски лент, кружев.Сложными, по словам Анны Михайловой, кажутся только первые работы, но по мере знакомства с процессом и материалами творить становится все проще. Даже людям, которые начинают рисовать с нуля, очень нравится это занятие. Во-первых, новички не опасаются приступать к работе, потому что это не затратно – не страшно испортить материал, который всегда можно найти в бездонной кладовке. Во-вторых, творчество очень увлекает.– Советую почаще посещать выставки, чтобы находить что-то свое. Выставка не декларирует. Она вдохновляет на творчество, дает тему, которую можно развивать. После знакомства с нами люди пенсионного возраста, люди, которые никогда раньше не занимались творчеством, начинают увлеченно творить. Главное, чтобы такая работа доставляла удовольствие. Для этого нужно особое, романтически-творческое состояние. Например, можно уютно расположиться с чашечкой кофе, включить любимую музыку. И тогда творчество придет само, – не сомневается Анна Николаевна.Выставка эко-арта «Перетворення» завершит работу 6 января.