У меня повышенное давление, и я по совету врача постоянно принимаю специальные препараты. Еще в начале пандемии читала, что медики беспокоятся по поводу приема подобных препаратов – мол, не повлияют ли они на течение болезни, если человек заболеет Covid-19? И к чему в итоге пришли? Ольга Петровна Б.

Высказанные в первые месяцы пандемии коронавируса опасения, что препараты, которые используют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом, могут приводить к ухудшению прогноза при Covid-19, беспочвенны, сообщают испанские кардиологи.Многие пациенты с такими заболеваниями постоянно, часто пожизненно, принимают статины, а также препараты, угнетающие работу фермента АСЕ. Вирус, как известно, использует "родственный" ему АСЕ2 для проникновения в клетки. Были опасения, что угнетающие АСЕ лекарства могут повышать количество АСЕ2 на мембране клеток и, как следствие, восприимчивость организма к SARS-CoV-2.Таким мнениям оппонировали: якобы противовоспалительный эффект этих препаратов нивелирует негативные моменты и может быть даже полезным при коронавирусе. Более того, некоторые писали, что статины будто бы могут напрямую связываться с основным ферментом вируса и блокировать его.Испанские медики ретроспективно проверили 2157 пациентов, госпитализированных с марта по май (1234 мужчины, 923 женщины, возраст от 54 до 78 лет). 353 человека за период исследования умерли. Статины принимал 581 пациент и 336 продолжили это делать при коронавирусной болезни. Принимавшие статины были на 11 лет старше и имели значительно больше сопутствующих заболеваний, чем те, кто их не принимал.Выяснилось, что риск смерти от Covid-19 у тех, кто продолжал принимать свои препараты, был даже ниже – вплоть до 22–25%. То есть лечение статинами не только не ухудшает развитие Covid-19, но и значительно снижает смертность, заявили исследователи.Ранее в США также отслеживали влияние статинов на течение Covid-19 и смертность от этой болезни. Ученые обнаружили, что данные препараты полезны, а вот связи между тяжелым течением коронавирусного заболевания и ингибиторами ACE не нашли.лекарства-статины снижают производство "вредного" холестерина и его содержание в крови. То есть понижают риск получить тяжелое течение сердечно-сосудистого заболевания.