Печерский райсуд Киева взял под стражу отстраненного командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по делу о крушении Ан-26 с курсантами на борту.

Вячеслава Глазунова взяли под стражу по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, сообщило hromadske из зала суда. Следствие считает, что он якобы разрешил конвейерные полеты, из-за чего летчики узнали об отказе двигателя лишь в воздухе.Также следователи говорят, что на борту было 18 курсантов вместо десяти, при этом было десять комплектов кислородных масок и парашютов. Кроме того, следствие отмечало, что командир экипажа майор Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому его не должны были допускать на борт.В свою очередь, командир воинской части заверил, что конвейерные полеты не были систематическими. К тому же во время трагедии его смена уже была закончена, а полетом руководил его заместитель. По словам Вячеслава Глазунова, вес на борту превышен не был, а маски и парашюты имелись в наличии для всех курсантов.Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственное бюро расследований, суд определил командиру воинской части в Чугуеве меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.Напомним, 18 декабря ГБР объявило подозрение в служебной халатности командующему Воздушными силами Сергею Дроздову.