Приезжайте сами и берите друзей на машинах – автомобилистов приглашают принять участие в новогодней акции. Вопреки коронавирусу харьковская «Автоелка» замахнулась в этом году на национальный рекорд Украины.

В канун Нового года в Харькове состоится грандиозное автособытие – «Автоелке-2021» не помешает даже пандемия коронавируса. Более того, нынешний флешмоб в Харькове может быть занесен в Книгу рекордов Украины, сообщили организаторы акции.Рекорд Украины планируют поставить 25 декабря в 19.00 на парковке напротив стадиона «Металлист». Всех, кто хочет участвовать, приглашают зарегистрироваться в Telegram-чате @avtoelka2021. Утром 22 декабря там было более 1400 участников. Среди них – и автолюбитель Илья Пшеничный.– Почему бы не поучаствовать в праздничном мероприятии и не зарядиться новогодним настроением, расставаясь с таким «прекрасным» 2020 годом, – улыбается Илья. – Тем более что в этот раз харьковская «Автоелка» должна попасть в Книгу рекордов Украины. Вы видели фотографии этого потрясающего зрелища в прошлом году? А в этом будет еще круче! И все будет сниматься сверху, фиксироваться.Кстати, в прошлом году елка, которую «построили» водители из Харькова, тоже побила всеукраинский рекорд. А теперь Киев пригласил Харьков на баттл.– Я и в прошлом году принимал участие, – говорит Илья. – Мы тогда всем показали, что такое Харьков – построили самую большую автоелку в Украине. Киев на нашем фоне просто потух. А теперь киевляне бросили нам вызов. Мы настроены решительно – активность в Telegram зашкаливает, уже более 1400 желающих. Правда, это количество, скорее всего, надо делить надвое – кто-то передумает, кто-то не сможет и т.д. Но чем ближе мероприятие – тем выше активность. Харьков – столица украинского автоспорта, здесь нам конкурентов нет!Организаторы отмечают, что во время акции будет проводиться съемка с земли и с воздуха. Разрешение на использование квадрокоптеров около стадиона уже получили. Получено и разрешение горсовета на проведение флешмоба. А за порядком во время построения елки будут следить полицейские.– Мы долго думали, проводить ли акцию во время карантина, поэтому обратились в горсовет, и он выдал разрешение. Полиция готова даже предоставить свои автомобили с мигалками. Мы разработали специальную схему, по которой будет создана большая елка. К нам должны присоединиться почти 500 автомобилистов, которые в этом помогут, – поделился один из организаторов акции Антон.Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо приехать на автомобиле и, руководствуясь рекомендациями организаторов, запарковать его на определенном месте – встроиться в автоелку. Желающих поучаствовать в акции просят не забывать о масках и обещают угостить чаем и кофе.– Приезжайте, берите с собой друзей на машинах. В прошлом году мы побили рекорды всех городов и собрали 348 автомобилей в самой большой автоелке Украины! Повторим? Сделаем больше и круче? – обратились организаторы «Автоелки» к харьковским автолюбителям.