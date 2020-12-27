Выбирая шампанское к Новому году, прежде всего, нужно определиться, какой на самом деле напиток вы хотите видеть на своем столе – игристое вино, газированное вино или классическое шампанское.

Разобраться в этом нам помог генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко. Он объяснил, что, согласно действующему в Украине стандарту ДСТУ 4807:2007 «Вина игристые. Технические условия», игристыми называют вина, пенное свойство которых приобретено в результате насыщения их диоксидом углерода эндогенного (то есть внутреннего) происхождения, образуемого при брожении под давлением сусла или вторичного брожения виноматериалов в герметично закрытых сосудах – бутылках или резервуарах.Игристые вина следует отличать от дешевых газированных вин, производимых по стандарту ДСТУ 4393:2005 «Вина газированные. Общие технические условия». Последние изготавливают путем искусственного насыщения диоксидом углерода экзогенного (внешнего) происхождения белых, розовых или красных обработанных виноматериалов с добавлением сахара, концентратов виноградного сока, консервированного виноградного сусла.– Это более дешевая технология, поэтому и стоимость таких вин должна быть ниже, – замечает Владимир Величко.Коме того, в Украине существует отдельный стандарт на традиционный вид игристого вина – шампанское (ДСТУ 4800:2007 «Шампанское Украины. Технические условия»). Хотя по законодательству ЕС напиток с таким названием может производиться только во французской провинции Шампань.Отечественное шампанское в зависимости от способа производства и сроков выдержки разделяют на такие виды:– шампанское Украины – произведенное по шампанской технологии при вторичном брожении шампанских виноматериалов в герметично закрытых резервуарах – акратофорах. Это ускоренный метод производства;– шампанское Украины классическое – произведенное по шампанской технологии с трехгодичной выдержкой вина в бутылках на дрожжах.– Акратофорным методом производится большинство продаваемых в Украине игристых вин Но при правильном подходе даже ускоренная технология может дать хороший результат: в большинстве случаев неспециалист просто не в состоянии по цвету, запаху и вкусу отличить такое вино от классического, – замечает Владимир Величко.