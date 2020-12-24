Новая трасса М-30 Стрый - Изварино объединит две дороги международного значения. Ее общая длина составит 1392,3 километра

Часть будущей трассы была восстановлена в этом году, часть в следущем, пишет РБК-Украина.



Открыть планируют к 30-летию Независимости Украины. Как отмечают в првительстве это будет самая длинная трасса страны.



С появлением М-30, считают в Укравтодоре ожидается увеличения трафика на этом направлении как минимумв полтора раза.