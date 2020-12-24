Новый силовой трансформатор мощностью 40 МВА установлен на подстанции "Жуковского" в Харькове.

Как рассказали в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго", он заменил трансформатор мощностью 20 МВА, который эксплуатировался на подстанции с 1983 года."Замена трансформатора позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей первой и второй категории Киевского района, снизить потери электрической энергии холостого хода трансформатора, частично перевести часть потребителей на класс напряжения 10 кВ, что в свою очередь позволит уменьшить потери электроэнергии", - отметили в облэнерго.Справка. От ПС 110/6 кВ "Жуковского" получают питание жизненно важные объекты Харькова: Харьковский областной центр онкологии, "Харьковводоканал", заводы "Коммунар", "Хартрон", Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "ХАИ", "ХАЗ", Научно-исследовательский институт радиоэлектроники, а также большое количество многоэтажных домов и домов частного сектора Киевского района.