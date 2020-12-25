Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в социальной сети.

В Харьковской области за последние сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 0,94%, обнаружены 629 новых случаев инфицирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:



в г. Киев- 1038;

Одесской области-963;

Киевской области-877;

Запорожской области-690;

Харьковской облати -629.