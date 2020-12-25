Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в социальной сети.
В Харьковской области за последние сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 0,94%, обнаружены 629 новых случаев инфицирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
в г. Киев- 1038;
Одесской области-963;
Киевской области-877;
Запорожской области-690;
Харьковской облати -629.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
в г. Киев- 1038;
Одесской области-963;
Киевской области-877;
Запорожской области-690;
Харьковской облати -629.