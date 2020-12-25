Цена американского доллара - 28,45 гривен за доллар

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 25 декабря 2020 года



Цена доллара составила 28,45 гривен, что на 20 копеек больше по сравнению с уровнем предыдущего банковского дня, а евро стал дороже на 5 копеек и стоит сегодня 34,61 гривен.



Официальные курсы валют на 25 декабря:



1 доллар США - 28,45 гривен



1 евро – 34,61 гривен



польский злотый – 7,68 гривен