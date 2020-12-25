Цена американского доллара - 28,45 гривен за доллар
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 25 декабря 2020 года
Цена доллара составила 28,45 гривен, что на 20 копеек больше по сравнению с уровнем предыдущего банковского дня, а евро стал дороже на 5 копеек и стоит сегодня 34,61 гривен.
Официальные курсы валют на 25 декабря:
1 доллар США - 28,45 гривен
1 евро – 34,61 гривен
польский злотый – 7,68 гривен
Цена доллара составила 28,45 гривен, что на 20 копеек больше по сравнению с уровнем предыдущего банковского дня, а евро стал дороже на 5 копеек и стоит сегодня 34,61 гривен.
Официальные курсы валют на 25 декабря:
1 доллар США - 28,45 гривен
1 евро – 34,61 гривен
польский злотый – 7,68 гривен