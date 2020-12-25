В Харькове полицейские проводят плановые профилактические рейды по выявлению незаконной торговли новогодними деревьями

Как сообщили в полиции, к проверкам привлекаются представители Государственной экологической инспекции Харьковской области и Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.



У продавцов новогодних деревьев проверяются товарно-транспортные накладные, наличие на каждом дереве бирки. В случае, если елки привезены из других областей, должен обязательно быть карантинный сертификат о прохождении радиологического контроля.



Если продавец елок не может документально подтвердить факт законности приобретения деревьев, в отношении него составляется протокол об административном правонарушении.



Во время рейда на Конном рынке в Харькове полицейские проверили несколько мест, где продавались елки, и никаких нарушений правил реализации хвойных деревьев со стороны реализаторов не обнаружили.



Легальность елочки можно проверить на сайте yalynka.info. Для этого нужно ввести штрих-код, прикрепленный к елке, и программа выдает информацию о продавце и область, из которой и привезено дерево.

