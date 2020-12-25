На Окружной пробка, машины не могут подняться в гору из-за гололеда на дороге

Об этом сообщили в телеграмм-канале очевидцы



"На окружной дороге в районе 17-кладбища коллапс. Фуры не могут поднятся на горку. Движение ограничено. Старайтесь объезжать этот участок.",- написано в сообщении.



По словам водителя. который выложил видео дата сбилась в видеорегистраторе.