На Окружной пробка, машины не могут подняться в гору из-за гололеда на дороге

Об этом сообщили в телеграмм-канале очевидцы

"На окружной дороге в районе 17-кладбища коллапс. Фуры не могут поднятся на горку. Движение ограничено. Старайтесь объезжать этот участок.",- написано в сообщении.

По словам водителя. который выложил видео дата сбилась в видеорегистраторе.

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