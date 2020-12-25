События На трассе Киев-Харьков масштабное ДТП с фурой (видео) Вечерний Харьков 17:59 112 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Сегодня на трассе Киев-Харьков», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В Харьков привезли Вифлеемский огонь (видео) Снегопад в Харькове поставил коммунальщиков в очень неудобное положение (видео) В районе Госпрома все дороги и пешеходные переходы - сплошной сугроб (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьков привезли Вифлеемский огонь (видео) События 16:34 Лента новостей На трассе Киев-Харьков масштабное ДТП с фурой (видео) 17:59 Как отличить игристое вино от обычного газированного 17:42 В Харьков привезли Вифлеемский огонь (видео) 16:34 Снегопад в Харькове поставил коммунальщиков в очень неудобное положение (видео) 16:29 В районе Госпрома все дороги и пешеходные переходы - сплошной сугроб (видео) 16:16 «Расклады»: почему бюджет Харьковщины сократился на 450 млн. гривен (видео) 16:09 Небольшие банки игнорируют требования НБУ 16:03