Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Алчевских, 56, ул. Пушкинская, 83, пер. Дизайнерский, 2, 3, 4, пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №4, стояк)б-р Ивана Каркача, 4 (п. №2, стояк)ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк)ул. Маршала Рыбалко, 20 (п. №4)ул. Цеховская (ч/с), ул. Симферопольская (ч/с), ул. Болгарская (ч/с), ул. Камская, 2 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 16 (стояк)ул. Кооперативная, 26ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк); пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк)пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пр. Науки, 37 (п. №2, стояк)