О пожаре в Балаклейском районе рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 25 декабря в 17:56 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Вербовка Балаклейского района, где на улице Терновой горела летняя кухня.Как выяснили пожарные, возгорание произошло при попытке 73-летнего хозяина разжечь дровяную печь. Пытаясь потушить огонь мужчина получил ожоги лица и шеи.«На момент прибытия оперативного подразделения пожарно-спасательной части, огонь успел охватить площадь в 10 кв.м.Пожарные оперативно локализовали пожар уже в 18:19, не дав распространиться огню на все сооружение, а окончательно огонь ликвидировали в 19:26. Пострадавшего осмотрели медики скорой, после чего он отказался от госпитализации»,- сообщили в ведомстве.