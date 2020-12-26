Аукцион запланирован на 11 января 2021 года.Как сообщает Dozorro со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, коммунальное предприятие «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» объявило тендер на закупку пяти декоративных парковых скульптур ожидаемой стоимостью 600 тысяч гривен.
Каждая декоративная скульптура имеет свое название: «Художник», «Водолаз», «Куст клубники», «Волна с рыбами» и «Волна».
Все скульптуры должны быть изготовлены из металлического каркаса и полиэфирной смолы с наполнителем из стекловолокна. Верхний слой покрытия - гелькоут.
Победители аукциона должны будут поставить готовые скульптуры до 2 августа 2021 года.