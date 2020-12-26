По словам депутата городского совета Алины Мустафаевой, новое руководство подделало документы от имени Геннадия Кернеса.Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева обратилась в руководство областной прокуратуры с требованием разобраться в ситуации с назначением председателя и секретаря горсовета, которое, по мнению депутата, было незаконным.
Согласно информации из обращения, Мустафаева подозревает, что Игорь Терехов и Александр Новак подделали документы с целью захвата власти. В частости, речь идет о представлениях, которые были поданы от имени Геннадия Кернеса с его цифровой подписью.
«Все замечания о незаконности данного представления были проигнорированы наглым способом. Как мне стало известно, документ составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского городского совета, а Кернес Г. А. не имеет никакого отношения к данному документу. Позже, с целью отображения немецкого IP-адреса, сообщник Терехова и Новака повторно отправил документы с Германии. То есть, все лица, которые объявили о данном представлении осознают его незаконность и с целью захвата власти подделали документы, нарушили права других депутатов, политических партий и грубо нарушили права всех харьковчан»,- сообщается в обращении.
Напомним, что ранее депутат Блока Светличной «Разом!» Игорь Черняк обратил внимание на фальсификацию протокола заседания первой сессии городского совета, в котором не было упомянутое проваленное депутатами голосование за назначение Александра Новака председателем горсовета. А коллега Черняка по партии Дмитрий Булах отметил, что история с представлением от имени Кернеса - циничное использование больного человека. Об этом депутат написал на своей странице в соцсетях.