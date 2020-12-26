Мужчину госпитализировали в ожоговый центр.

Как сообщили в пресс-службе областной ГСЧС, 26 декабря в 2:18 на номер «101» поступило сообщение о серьезном пожаре на территории частного домовладения в Балаклее.В Службе по чрезвычайным ситуациям немедленно направили к месту пожара три отделения пожарно-спасательной части, которые установили, что горит баня, пристроенная вплотную к жилому дому. Огонь от горящей постройки успел перекинуться на крышу дома, а площадь пожара составляла около 200 кв.м.«Возгорание в бане заметили хозяева. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, или хотя бы спасти какое-то имущество, и при этом получил ожоги рук, головы и спины. Пострадавшего каретой скорой госпитализировали в областной ожоговый центр.На борьбу со стихией спасатели подали 4 пожарных ствола. В 3:35 им удалось локализовать пожар, а в 06:50 полностью ликвидировать.»,- рассказали пожарные.По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.