Об аварии с летальным исходом рассказали в пресс-службе областного главка.

Как рассказали в ведомстве, накануне, 26 декабря, на трассе «Харьков-Днепр» 56-летний водитель автомобиля «Renault Logan» врезался в заднюю часть грузового автомобиля «Mercedes-Benz». В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка легковушки.На данный момент информация о событии внесенп в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Все обстоятельства аварии устанавливаются.