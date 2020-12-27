Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ 27 декабря в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Генерала Момота, 10/10 (п. №2), ул. Франтишека Крала, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 до 20:00 27.12.20 г.ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк)ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 62 (п. №4, стояк)Салтовское шоссе, 108 (п. №1) до 17:00 27.12.20 г.; ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк); проезд Стадионный, 4 (п. №4)ул. Власенко, 16 (стояк), ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк)ул. Кузнечная, 32пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк); ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау, 6 (п. №3, стояк)ул. Новгородская, 8 (п. №6, стояк); пр. Науки, 37 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №1, спаренный стояк)