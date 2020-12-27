Авария произошла накануне, 26 декабря, в 10:55 на улице Большая Панасовская в Холодногорском районе Харькова.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного управления нацполиции, 65-летний водитель автомобиля «DAF» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. С места аварии пострадавшего в тяжелом состоянии забрала карета скорой медицинской помощи.На данный момент сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также лиц, обладающих информацией о личности пострадавшего, в полиции просят обратиться к следователю Александру Левуну по телефону: 066-18-66-186.