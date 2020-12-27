Об этом сообщили на официальной странице партии.

Депутаты приняли участие в новогодней благотворительной акции «От сердца к сердцу», исполнив мечты маленьких воспитанников Харьковского областного центра социально-психологической реабилитации детей «Надія»Как рассказала депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Татьяна Шталь, во время праздников каждый малыш заслуживает на ощущение семейного тепла.«Поэтому с коллегами и лидером партии, народным депутатом Юлией Светличной, без колебаний решили присоединиться к этой акции, чтобы каждый из детей чувствовал себя в кругу семьи и окруженным вниманием в эти дни»,- рассказали в партии.В блоке подчеркивают, что ощущение единения очень важно, ведь от этого зависит, какими вырастут дети и с какими мыслями они впоследствии войдут во взрослую жизнь. Воспитанников центра ожидает праздничное исполнение желаний, сладкие подарки и самое главное - тепло и внимание, которое детям важны как никому.Также депутаті призвали поддержать движение добра и поделиться своим теплом с теми, кто в этом нуждается больше всего.