Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которыми жил регион 21-27 декабря.

Областная власть урезала бюджет и поставила под удар региональное здравоохранение

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