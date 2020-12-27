Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которыми жил регион 21-27 декабря.Жена экс-председателя ХОГА купила люксовое авто почти за два миллиона
Об этом Вечернему Харькову стало известно из декларации Алексея Кучера, которую он подал перед увольнением с должности главы облгосадминистрации.
В Харькове закрыли ночной клуб: у посетителей нашли наркотики
Полицейские обнаружили наркотики различных видов в ночном клубе на улице Куликовской
Крушение АН-26 под Харьковом: взяли под стражу командира воинской части
Следователи ГБР обвиняют Вячеслава Глазунова в халатности, которая повлекла трагедию.
Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище
Проводить в последний путь Геннадия Кернеса собралось несколько тысяч людей.
Захватчику заложников в помещении Укрпочты вынесли приговор
Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении Укрпочты.
Харьковский горсовет подозревают в узурпации власти: депутат обратилась в прокуратуру
По словам депутата городского совета Алины Мустафаевой, новое руководство подделало документы от имени Геннадия Кернеса.
Областная власть урезала бюджет и поставила под удар региональное здравоохранение
Бюджет Харьковской области в 2021 году уменьшился на 450 миллионов. В частности, под «сокращение» попала медицина, котороя недополучит 242 миллиона.