В Харькове автомобиль DAF сбил пешехода

Об этом сообщили в полиции. ДТП произошло в субботу, 26 декабря, в 10:55 на улице Большой Панасовский. Сбитый мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его личность устанавливается.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия полиция просит обращаться по телефону: 066-18-66-186.