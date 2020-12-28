В Харьковской области 28 декабря ночью и утром местами туман

Как сообщили в Харьковском гидрометцентре сегодня будет облачная погода.



Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.



На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с.



Температура воздуха ночью 4 - 9 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.