ДТП с автомобилями Mercedes и Renault произошло в субботу, 26 декабря, на трассе Харьков - Днепр.

Как сообщили в полиции, авария произошла около 13:25.



Установлено, что 56-летний водитель Renault врезался в заднюю часть грузовика Mercedes под управлением 48-летнего водителя.



В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка Renault.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.