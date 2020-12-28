Доллар и евро после выходных упали в цене

Цена американского доллара составила 28,35 гривен за доллар.



Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 28 декабря 2020 года



Цена американского доллара составила 28,35 гривен за доллар, что на то на десять копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. А за евро просят 34,56 гривен.



Официальные курсы валют на 25 декабря:



1 доллар США - 28,35 гривен



1 евро – 34,56 гривен