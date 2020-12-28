На Академика Павлова машина сбила девушку

Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале.



"На ул. Академика Павлова возле «Айболита» сбили девушку на пешеходном. Автор видео всячески пытался привлечь внимание пешехода, но безуспешно. К слову, за рулём автомобиля совершившего наезд также была девушка",- написано в сообщении.



Официальная информация уточняется.