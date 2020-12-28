В Слободском районе, 28 декабря, в некоторых домах не будет отопления

Как сообщили в Харьковских тепловых сетях причина отключения - ремонт тепломагистрали.



Отопления нет в 57 жилых домов, 1 лечебном учреждении, 2 школах, 2 детских садах, расположенных на участке, ограниченном проспектом Героев Сталинграда, пр. Гагарина, ул. Манюшко, ул. Киргизской. Кроме того, в 30 жилых домов, 1 лечебном учреждении, 2 школах и 2 детских садах нет горячей воды.



Включить отопление в ХТС обещают сегодня в 20:00.