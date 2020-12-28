В Харьковской области, в Песочине сгорел дом

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил на ул.Транспортную вчера, 27 декабря, в 19:00.

На момент прибытия спасателей огонь охватил всю крышу на площади 250 кв.метров, конструкции крыши уже начали разрушаться.

В 19:37 пожар был локализован, а в 21:40 окончательно ликвидирован.

Пострадавших нет, соседнее жилье также не пострадало.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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