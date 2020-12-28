​В Харьковском районе правоохранители разыскали пропавшую 12-летнюю девочку.

Как сообщили в полиции, вызов поступил 27 декабря в 8:00. 32-летняя жительница поселка Новая Березовка и сообщила, что ее 12-летняя дочь днем ранее ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Ребенка нашли в течение трех часов. Она находилась у друзей. Полицейские провели со школьницей профилактическую беседу и вернули ее домой.



Сейчас решается вопрос о привлечении матери девочки к ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.