126 детей родилось в Харькове с 24 по 27 декабря, сообщили в городском центре здоровья

В четверг, 24 декабря, в городе родилось 48 детей: 26 мальчиков и 22 девочки.



В пятницу, 25 декабря, на свет появилось 29 детей: 16 мальчиков и 13 девочек.



В субботу, 26 декабря, было 18 новорожденных: 8 мальчиков и 10 девочек.



В воскресенье, 27 декабря, родился 31 ребенок: 15 мальчиков и 16 девочек.