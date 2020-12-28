В Богодуховском районе столкнулись "КамАз" и "МАН". Один перевернулся, другой слетел в кювет

Об этом сообщили в полиции. ДТП произошло 27 декабря около 18:45 на 73-м километре автодороги "Харьков - Ахтырка" около с. Губаревка. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "МАН".



В результате чего "КамАЗ" перевернулся, от полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины устанавливается.



"МАН" съехал в кювет, прицеп авто опрокинулся. С незначительными травмами водителя доставили в Богодуховскую больницу.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.