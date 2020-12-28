В некоторых регионах стоимость газа вырастет почти до 11 гривен за один кубометр без учета доставки.

По состоянию на понедельник, 28 декабря, 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года, сообщает консультационный центр ГазПравда.В частности, Львовэнергосбыт поднял цену с 9,05 грн за один кубометр в декабре до рекордных 10,8 грн в январе 2021 года.Торговая энергетическая компания: с 8,8 грн до 9,8 грнЭнера Винница, Энера Восток, Энера Чернигов, Энера Сумы: с 7,26 грн до 8,82 грнГК Нафтогаз Украины: с 6,33 грн до 7,22 грн.Цены указаны с НДС, но без учета стоимости доставки.