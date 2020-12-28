Министерство охраны здоровья разрабатывает программу, при которой с 1 апреля 2021 года продажа инсулина, иммуносупрессивных и наркосодержащих лекарств будет производиться только при наличии электронного рецепта от врача.

Позднее без е-рецепта перестанут продавать антибиотики, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.– В условиях действующей нормативно-правовой базы мы усиливаем контроль, внося изменения в процесс выписки рецептов, выдачи лекарств в аптеках, – сказал министр.По его словам, Государственной лекарственной службе уже поручено вести учет рецептов. Он отметил, что сейчас ведомство контролирует хранение в аптеках рецептов на антибиотики – они должны храниться там один год.Напомним, весной 2019 года правительство утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, по которому продажа антибиотиков должна проводиться по рецепту. Позднее, в сентябре этого года МОЗ представило поэтапный план перехода от бумажных рецептов врачей к электронным.