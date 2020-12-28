Военнослужащие Харьковского отряда Госпогранслужбы задержали иностранца, который находился в розыске на территории Украины.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в пункт пропуска "Гоптовка" 27 декабря прибыл 42-летний гражданин РФ.Мужчина пешком направлялся из России в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".Для принятия дальнейшего правового решения россиянина передали сотрудникам Национальной полиции Украины.